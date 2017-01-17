Merkez’den dolara TL baskısı

Merkez Bankası, 10 Ocak'ta başladığı likidite operasyonlarına dün de devam etti. Bir hafta vadeli repo ihalesi açmayarak bankalara yüzde 8 ile para vermeyi kesen, bankaların borç alma limitlerini önce 22, daha sonra 11 milyar liraya düşüren Merkez Bankası, dün de Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 ile fonlamayı durdurdu. 11 Ocak'ta 3.94 lira ile rekor kıran, Cuma akşamı 3.7190lirayı gören dolar, dün küresel piyasalardaki seyre paralel olarak 3.77 lirada dengelendi. Dolar, günü 3.7740 liradan tamamladı. Öte yandan dün, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi yapıldı. Zirvede alınan kararların etkisiönümüzdeki günlerdegörülecek. MerkezBankası'nın likidite adımlarını güçlendirerek bankaları yüzde 8 ve 8.5'ten daha maliyetli borçlanma imkanlarına yöneltmesinin doları 3.60liraya kadar çekebileceği belirtiliyor.
2 HAFTADA 2.5MİLYAR $ GELDİ Döviz lobilerinin yürüttüğü kur saldırısına, reel sektörün gücünü kırmaya yönelik operasyona rağmen Türkiye'ye yılın ilk 2 haftasında 2.5 milyardolarlık sermaye girişi oldu. Bu yılın ilk haftasında 600 milyon dolarlık çıkışa karşın, sermaye girişi 3.1 milyar dolara çıktı. Varlık Fonu ile uluslararası anlaşmalar yapılacak ve bu yıl Körfez başta olmak üzere birçok ülkeden sermaye girişi olacak. 2017'de 32 milyar dolarlık sermaye girişi bekleniyor.
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