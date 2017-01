Köfte diye çöplük yedirmiş

en büyük restoran zincirlerinden olan ABD merkezli'ın, milyonlarca kişiye köfte yerine sağlıksızortaya çıktı. Gündemüşteriye hizmet veren şirketin hamburger lerinin içindeki etin, hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu kanıtlandı. Ünlü İngiliz aşçı ve televizyon programcısı'a karşı açtığı davayı kazandı. Oliver'ın kazandığı davayla, McDonald's'ın ürünlerinde gerçek et yerine, kasaplık hayvanın kesiminden geriye kalankarışımından oluşan macun kıvamındaki birilekullandığı kanıtlanmış oldu. Sağlıklı beslenmeye yönelik eylemleri ile öne çıkan ünlü aşçı, McDonald's restoranlarında servis edilen ürünlerin besin olarak tanımlanamaz olduğunu ifade etti. Öte yandan 119'den fazla ülkede 34 binden fazla restoranla hizmet vereninternet sitesindeonun yerine sebze, salata ve sandviç gibi sağlıklı yiyecekleri tüketmelerini tavsiye eden bir yazı yayınladı. McDonald's, çalışanlarına gönderdiği yazıda; "Stresli bir yaşam biçiminiz varsa, ekonomik ve pratik olmakla birlikte hızlı yiyecekler yüksek kalori miktarı, yoğun yağ, şeker ve tuz içeriyor. Bu yüzden birçok insan aşırı kilolu olma riskini taşıyor" uyarısını yaptı. Şirketin yayınladığı görselde de hamburger, kızartılmış patates ve kolanın üzerindesandviç ve sebzenin üzerinde deyazısı yer aldı. Müşteri çekebilmek için her türlü yöntemi kullanan şirketin çalışanlarına yaptığı 'fast food yemeyin' tavsiyesi ABD basınında geniş yer alınca, McDonald's internet sitesini kapatmıştı.en ünlü aşçılarından biri olan, çocuk yaşta mutfak ve aşçılıkla tanışmış. 1975 doğumlu olan, City and Guilds of London Institute'da ev ekonomisi dalındaalmış. Özellikle sağlıksız beslenme alışkanlıkları ile ilgili kampanyalar yapan Oliver'ın, 'Jamie'nin 30 Dakika Öğünleri' kitabı İngiltere'de 1 milyonun üzerinde satış yaptı.İngiliz aşçının açtığı davanın dünya gündemine oturmasının ardından, McDonald's Türkiye de bir açıklama yaptı. Şirket, kullandıkları hamburger köftesinin 1996 yılından beri Türkiye'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu belirtti. Açıklamada, "McDonald's için üretim yapan tüm üreticilerimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın getirdiği kurallar ve tüm gıda güvenliği koşullarına da uymaktadır" denildi.