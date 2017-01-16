Yeni dönem başladı

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından gösterilen milli birlik ve beraberlik duygusunun, bugün ekonomi üzerinde oynanan oyunlar için de gösterilmesi ve aynı milli birlik ruhu içinde hareket ederek bu oyunların bozulması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına, Türk lirasına dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın, altın değer kazansın' çağrısı doğrultusunda yabancı para birimleri karşısında milli paramızı korumak adına başlatılan uygulamaya, Bakanlığımız uhdesinde bulunan PTT ve TÜRKSAT'tan sonra TCDD de katıldı." değerlendirmesinde bulundu.
AMAÇ MİLLİ PARAYI VE İHRACATÇIYI KORUMAK
Arslan, ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli parayı ve ihracatçıları korumak amacıyla, TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 1 Ocak'tan itibaren Türk lirasının kullanmaya başlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Daha önceden İzmir ve Haydarpaşa limanlarında, dolar günlük döviz alış kuru esas alınarak ücretlendirilen tüm liman hizmetleri, 1 Ocak'tan itibaren, 3,50 dolar üzerinden Türk lirasına çevirerek yeniden belirlendi. Böylece hem döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan liman müşterilerinin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçildi hem de ihracatın desteklenmesini sağlandı."
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