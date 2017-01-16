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mercek altında

Palm yağı mercek altında
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, çikolata devi Nutella'nın içinde bulunan palmiye yağının () kanserojen olduğunu açıkladı. Herkes paniğe kapıldı. ile başlayan palm yağı tartışmaları yoğunlaştı. Vatandaşlar palmiye yağı içeren ürünler konusunda telaşlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını vurguladı. Çelik, "Çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli tedbirler alınacaktır. Gıda konusunda tüketici sağlığını korumak temel amaçlarımız arasındadır" ifadelerini kullandı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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