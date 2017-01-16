Palm yağı mercek altında

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, çikolata devi Nutella'nın içinde bulunan palmiye yağının (palm yağı) kanserojen olduğunu açıkladı. Herkes paniğe kapıldı. Nutella ile başlayan palm yağı tartışmaları yoğunlaştı. Vatandaşlar palmiye yağı içeren ürünler konusunda telaşlandı. Gıda, Tarım veHayvancılık Bakanı FarukÇelik, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimselbir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını vurguladı. Çelik, "Çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli tedbirler alınacaktır. Gıda konusunda tüketici sağlığınıkorumak temel amaçlarımız arasındadır" ifadelerini kullandı.
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