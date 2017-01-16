Kur reçetesi tamam

Döviz üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırılar sürerken; hükümet sert dalgalanmalara karşı finansal reçetesini hazırladı. BaşbakanYardımcısı NurettinCanikli, "Sabotaj girişimlerine karşı direniş sürecek" dedi. Özel sektörü kur artışından korumak için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Canikli, "Nakit sıkıntısıyla hiçbir firmanın batmasına izin verilmeyecek. Reel sektörün bankalara olan borçlarının ödenmesinde gecikme olmayacak. Bankalar faizin yükselmesine neden olacak bir yarışa girmemeli" diye konuştu. İşte reçete: "Açık pozisyonakarşı önlem alınacak. Günlük hayata dokunan tedbirler sürecek. Doğrufiyat öngörüsü içinstratejik analizler yapılacak. Şirketlerin bünyesinde kurumsal risk yönetimine önem verilecek. Döviz forward işlemleriyapılacak."
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