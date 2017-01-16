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30 milyon GB hediye etti

30 milyon GB hediye etti
Turkcell, 'Salla Kazan' isimli kampanyası kapsamında müşterilerine 30 milyon GB internet ve 13 milyar dakika konuşma hakkı hediye etti. Kampanya 5 hafta sürdü. Tüm bireysel faturalı, kurumsal faturalı, bireysel hazırkartlı aktif, ses hattı abonelerinin yararlanabildiği ve yoğun ilgi gören kampanyada 24 milyon adet hediye verildi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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