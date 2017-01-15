Emekliye özel promosyon

Emeklilerin bankalardan alacağı promosyon kesinleşti. Şimdi Şubat ayı itibariyle anlaşmaların yapılarak paraların ödenmesi bekleniyor. Bu arada emekliler için kamu bankalarıyla yapılan anlaşma özel bankaların da devreye girmesiyle büyüyor. Taban fiyatların 300, 375 ve 450lira olarak belirlenmesinin ardından özel bankalar emeklileri kaçırmamak için rakamları yükseltme hazırlığı yapıyor. 12 milyon emeklinin4.2 milyonu maaşını özel bankalardan alıyor. 7.5 milyon emekliye maaş ödemesini yapan ZiraatBankası, Halkbankve VakıfBank'la yapılan anlaşma sonrası, SGK özel bankalarla masaya oturdu. SGK Başkanı MehmetSelim Bağlı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, bankaların temsilcilerine Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 'promosyon planı' anlatıldı. Edinilen bilgiye göre; özel bankalardan "Biz bu promosyonuvermeyiz" diyen çıkmadı. SGK, bankalara bir protokol taslağı hazırlayıp gönderecek. Özel bankalar da konuyu yönetim kurullarında görüşerek karara bağlayacak.
GÖZLER UYGULAMADA
Kamu bankalarıyla yapılan anlaşma kapsamında 3 yıllık promosyonda taban tutar; maaşı bin liranın altındaolanlar için 300 lira, maaşı bin-2 bin arasında olanlar için 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlar için450 lira olarak belirlenmişti. Özel bankaların da promosyona 'evet' demesi halinde, emeklilerin ödeme almak için maaşını kamu bankalarına taşımasına gerek kalmayacak. Aksi halde maaşını özel bankadan alan ancak promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenler, rotayı kamu bankalarına çevirecek. Ancak özel bankaların 4.2 milyonemekli müşterisini kaybetmemek için SGK'yla promosyon anlaşması imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta özel bankaların promosyonda 450 liraya varan taban tutarların da üzerine çıkabileceği beklentisi var.
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