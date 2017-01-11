Yol Durumu
  1. Kardan zarar
  2. Türk tahviline rekor talep

Pompa landı

Pompa zamlandı
Akaryakıt dağıtım şirketleri, in litre fiyatına 7 kuruş yaptı. Ankara'da ortalama 5.22 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.29 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.17 liradan 5.24 liraya, İzmir'de ise 5.19 liradan 5.26 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri en son 30 Aralık günü motorinin litresine 12 kuruş zam yapmıştı.
Etiketler: ,
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar