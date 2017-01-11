Kardan zarar

Türk Hava Yolları'nı (THY) karakış vurdu. THY'nin İstanbul'dan 4 günlük uçuş iptali bini geçerken, 15 bin kişiye otel tahsis edildi, 40 bin kişiye de kumanya dağıtıldı. 4 günlük zararın kurun da etkisiyle 100 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuş trafiğini felç etti. Havayolu şirketlerinin çok sayıda seferi iptal olurken; bundan en çok etkilenen, en çok uçuşu bulunan THY oldu. Bini aşkın uçuş iptal olurken, birçok uçak da başka meydanlara inmek zorunda kaldı.
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