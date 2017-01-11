Elektrik dopingi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2016'nın yerli ve yenilenebilir enerjide hedeflenen iyileştirmeleri hayata geçirme açısından iyi bir yıl olduğunu belirterek, "2016'da yerli kömürden elektrik üretiminde yüzde 23 artış sağladık. 2016'da tüm yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 46'dan yüzde 49.3'e çıkararak bir rekor kırdık. Bu artışı sağlarken, doğalgazın elektrik üretimindeki payını da azalttık. Enerji üretiminin cari açık üzerindeki yükünü hafiflettik" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını, hem kurulu güç olarak hem de yerli kaynaklara dayalı santrallerin daha fazla çalışmalarını teşvik ederek artırmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti: "2015 yılına göre yerli kömürden elektrik üretimimizi 36 bin 180 GWh'den 44 bin 586 GWh'ye çıkardık. 2016 yılı elektrik üretiminde tüm yerli kaynaklarımızın payını ise yüzde 49.3'e çıkararak, bu alanda bir rekor kırmış olduk. Diğer tarafta cari açığımıza en çok etki eden, ithal enerji kaynaklarımızın başında gelen doğalgazın, elektrik üretimindeki payında ise düşüş sağladık."



Barış ŞİMŞEK