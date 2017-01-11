Elektrik dopingi

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak, 2016'nın yerli veyenilenebilir enerjide hedeflenen iyileştirmelerihayata geçirme açısından iyi bir yıl olduğunubelirterek, "2016'da yerli kömürden elektriküretiminde yüzde 23 artış sağladık. 2016'datüm yerli kaynakların elektrik üretimindekipayını yüzde 46'dan yüzde 49.3'e çıkararakbir rekor kırdık. Bu artışı sağlarken, doğalgazınelektrik üretimindeki payını da azalttık.Enerji üretiminin cari açık üzerindekiyükünü hafiflettik" ifadelerini kullandı.Bakan Albayrak, yerli kaynakların elektriküretimindeki payını, hem kurulu güç olarakhem de yerli kaynaklara dayalı santrallerindaha fazla çalışmalarını teşvik ederek artırmakistediklerini belirterek, şunları kaydetti: "2015yılına göre yerli kömürden elektrik üretimimizi36 bin 180 GWh'den 44 bin 586 GWh'yeçıkardık. 2016 yılı elektrik üretiminde tüm yerlikaynaklarımızın payınıise yüzde 49.3'eçıkararak, bualanda bir rekorkırmış olduk.Diğer tarafta cariaçığımıza en çoketki eden, ithal enerjikaynaklarımızınbaşında gelendoğalgazın, elektriküretimindekipayında ise düşüşsağladık."
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