Promosyon yarışı

Emeklilerepromosyoniçin kamu bankalarıylayapılan anlaşmanınardından, gözlerözel bankalara çevrildi.4.2 milyon emeklininmaaşının yattığıözel bankaların promosyon hamlesimerak konusu oldu. Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) da hareketegeçti. 7.5 milyon emekliye maaşödemesini yapan Ziraat Bankası,Halkbank ve VakıfBank'la yapılananlaşma sonrası, SGK özel bankalarlamasaya oturdu. SGK BaşkanıMehmet Selim Bağlı'nınbaşkanlığında yapılan toplantıda,bankaların temsilcilerine BaşbakanBinali Yıldırım'ın açıkladığı 'promosyonplanı' anlatıldı. Edinilen bilgiyegöre; özel bankalardan"Biz bu promosyonuvermeyiz" diyen çıkmadı.SGK, bankalara bir protokoltaslağı hazırlayıp gönderecek.Özel bankalar dakonuyu yönetim kurullarındagörüşerek kararabağlayacak.
GÖZLER UYGULAMADA
Kamu bankalarıyla yapılan anlaşmakapsamında 3 yıllık promosyondataban tutar; maaşı bin liranınaltında olanlar için 300 lira, maaşıbin-2 bin arasında olanlar için 375lira, maaşı 2 bin liranın üzerindeolanlar için 450 lira olarak belirlenmişti.Özel bankaların da promosyona'evet' demesi halinde, emeklilerinödeme almak için maaşını kamubankalarına taşımasına gerekkalmayacak. Aksi halde maaşınıözel bankadan alan ancak promosyonödemesinden yararlanmakisteyenler, rotayı kamu bankalarınaçevirecek. Ancak özel bankaların4.2 milyon emekli müşterisinikaybetmemek için SGK'ylapromosyon anlaşması imzalamasınakesin gözüyle bakılıyor. Hattaözel bankaların promosyonda 450liraya varan taban tutarların daüzerine çıkabileceği beklentisi var.Bunun nedeni de özel bankalarınemekli maaş pastasındaki payını artırmakiçin uzun süredir para, puanve altın gibi hediyeler verdiğikampanyalar gerçekleştirmesi. Özelbankaların da promosyona 'evet'demesi halinde promosyonda yarışbaşlayacak.
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