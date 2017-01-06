Emekli memura 7500 TL ikramiye

Memur emeklilerine ek ikramiyemüjdesi tamam. 30 yıldanfazla emekli ikramiyesine hakkazanmasına rağmen 30 hizmet yılıüzerinden ödeme alanlara, kalan her tamhizmet yılı için ek ikramiye verilmesineilişkin düzenleme, Meclis Genel Kurulu'ndakabul edildi. Düzenlemenin CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıpResmi Gazete'de yayımlanmasıyla birliktebaşvuru süreci start alacak.
BAŞVURUYA DİKKAT!
Hak sahiplerinin, ek ikramiyelerini alabilmek için, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvurması gerekiyor. İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek. Yani bu ay başvuran Mart'taparasını alacak, varsa kalan ödemesini de Mart 2018'de cebine koyacak.
NASIL HESAPLANACAK?
Ödemeler, görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesiödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yenihesaplamaya göre ödenecek. Açılmış davalar, davanın konusuz kalması sebebiyle düşecek. Yargılama giderleri idare üzerindebırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek.
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