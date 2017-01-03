TÜBİTAK imzası

Geleceğin otomobili Oasis’in geliştirilmesinde TÜBİTAK da yer aldı. Yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz gidebilen aracın direksiyonu klavyeye dönüşebiliyor. 5K ekran bulunan araçta, çiçek bile yetiştirilebiliyor
İlginç tasarımlarıyla tanınan İsviçreli Rinspeed'in yeni konsept aracı Oasis'te, Türkiye'nin de imzası var. ZF, TRW, Siemens, Dekra,Blackberry, Osram gibi alanında uzman birçok firmanın desteklediği Oasis'e, TÜBİTAK da katkı sağladı. TÜBİTAK, geleceğin otomobilinin geliştirme aşamasında yer aldı. Otomotiv dünyasında ilk kez kullanılan birçok yeni teknolojinin bulunduğu Oasis, yüzde 100elektrikli ve sürücüsüz (otonom) sürüş özelliğine sahip. Aracın en önemli özelliklerinden biri, fonksiyonel direksiyon simidi. Sürücü otomobili otonom sürüş moduna aldığında, direksiyon katlanarakklavyeye dönüşüyor. Araçta otomotiv dünyasında bir ilkolma özelliği taşıyan 5K ekran bulunuyor. Akıllı sürüş asistanının bulunduğu araçtaki sensörler sayesinde aracın çevresi 360derece kontrol edilebiliyor. Yayalar holografik yazı vasıtasıyla uyarılıyor. Oasis'in şaşırtan bir başka özelliği de içinde ufak bir bahçe olması. Aracın ön kısmında bulunan bu bahçede çiçek yetiştirmek mümkün. Araç vitrine ise ilk kez Las Vegas'ta, CES 2017'de çıkacak.
Gebze'dekitesislerinde yerliotomobil için çalışmalaryürütenTÜBİTAK, bunabağlı olarak otonomsürüş, batarya hücresigibi ek ürünlerde üretecek.
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