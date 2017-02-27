Beyaz Saray'da valilere hitaben yaptığı konuşmada Donald Trump, ilk bütçe teklifinde Pentagon'un bütçesini 54 milyar dolar artıracağını belirtti. Trump bu meblağı, başta dış yardımlar olmak üzere, askeri olmayan harcamalardan kesinti yaparak telafi edecek.
"TÜKENMİŞ ABD ORDUSUNU..."
"Bu bütçe, halkın güvenliğinin ve ulusal güvenliğin bütçesi olacak," diyen Trump, "Tükenmiş ABDordusunu, en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda yeniden inşa etmek için, bu bütçede savunma harcamalarında tarihi bir artış olacak ifadelerinde bulundu."
kalan karakter 1000
İNSANLAR CIRPINTIKCA BATAR UNUT MA TURP EFENDİ SENE 2017 HERKEZDE DÜDÜK VAR EN AZ SİZİN KADAR İYİ ÖTTÜRÜYOR O DÜDÜGÜ İYİ DÜŞÜN EVDEKİ BULGURDAN OLURSUN
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.