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Trump'tan askeri harcamalara "tarihi artış"

Başkanı , yeni bütçede savunma harcamalara "tarihi artış" yaparak, diğer harcamalardan kesinti yapacağını açıkladı.

Trumptan askeri harcamalara tarihi artış
Beyaz Saray'da valilere hitaben yaptığı konuşmada , ilk bütçe teklifinde Pentagon'un bütçesini 54 milyar dolar artıracağını belirtti. Trump bu meblağı, başta dış yardımlar olmak üzere, askeri olmayan harcamalardan kesinti yaparak telafi edecek.

"TÜKENMİŞ ABD ORDUSUNU..."
"Bu bütçe, halkın güvenliğinin ve ulusal güvenliğin bütçesi olacak," diyen Trump, "Tükenmiş sunu, en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda yeniden inşa etmek için, bu bütçede savunma harcamalarında tarihi bir artış olacak ifadelerinde bulundu."
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 20:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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DOĞAN DOĞAN

İNSANLAR CIRPINTIKCA BATAR UNUT MA TURP EFENDİ SENE 2017 HERKEZDE DÜDÜK VAR EN AZ SİZİN KADAR İYİ ÖTTÜRÜYOR O DÜDÜGÜ İYİ DÜŞÜN EVDEKİ BULGURDAN OLURSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 20:38
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