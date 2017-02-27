Muhalifler ispatladı: Esed ve DEAŞ birlikteler

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu 4. tur görüşmelere katılan Suriyeli muhalifler Esed rejiminin DEAŞ ile ilişkisine dair ellerinde delil olduğunu açıkladı. Suriyeli Muhalifler, Esed rejiminin terör örgütü DEAŞ'a Palmira kentini kendi elleriyle teslim ettiğini belirterek, ellerindeki dosyaların Birleşmiş Milletler'e gönderileceğini aktardı.Muhalifler, Humus saldırısını gerçekleştiren Esed güçlerinin terör örgütü DEAŞ'tan destek aldığını savundu.

Suriyeli muhaliflerin Cenevre'ye katılan heyeti arasındaki Nasr El-Hariri ise, Esed rejiminin Cenevre'deki görüşmeleri yavaşlatmaya çalıştığını söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu 4. tur görüşmelerde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen gruplarla görüştü. Suriye'deki muhalefetin sözcülerinden Yahya el-Aridi, söz konusu grupların Beşşar Esed rejiminde sembolik değişiklikler yapma isteklerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.Mistura, görüşmelerin 4. gününde, Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen ve kendilerini "muhalif" olarak adlandıran grupların temsilcileriyle bir araya geldi.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ

Cenevre 4 görüşmeleri, 23 Şubat'ta BM Temsilcisi Mistura'nın taraflarla ayrı ayrı görüşmeleriyle başlamıştı. Mistura, taraflara görüşmelerin gündemine ilişkin bir belge sunarak, geçiş yönetimi, anayasanın hazırlanması ve adil seçimlerin düzenlenmesi konularının eş zamanlı görüşülmesini önermişti.

Rejim ve muhalefet, Mistura'nın teklifini değerlendirmek üzere zaman istemişti.

BMGK kararları, anayasa ve seçim çalışmasının, kurulacak geçici yönetim tarafından ele alınmasını öngörüyor.

Mistura'nın yarın Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen ve kendilerini "muhalif" olarak adlandıran gruplarla bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak BM ofisi bu programı henüz teyit etmedi.

BM temsilcisinin pazartesi günü de muhaliflerle görüşmesi öngörülüyor.