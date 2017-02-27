Muhalifler ispatladı: Esed ve DEAŞ birlikteler

Muhalifler, Humus saldırısını gerçekleştiren Esed güçlerinin terör örgütü DEAŞ'tan destek aldığını savundu.
Suriyeli muhaliflerin Cenevre'ye katılan heyeti arasındaki Nasr El-Hariri ise, Esed rejiminin Cenevre'deki görüşmeleri yavaşlatmaya çalıştığını söyledi."ESED REJİMİNDE SEMBOLİK DEĞİŞİKLİKLER KABUL EDİLEMEZ"
İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu 4. tur görüşmelerde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen gruplarla görüştü. Suriye'deki muhalefetin sözcülerinden Yahya el-Aridi, söz konusu grupların Beşşar Esed rejiminde sembolik değişiklikler yapma isteklerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Mistura, görüşmelerin 4. gününde, Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen ve kendilerini "muhalif" olarak adlandıran grupların temsilcileriyle bir araya geldi.
CENEVRE GÖRÜŞMELERİ
Cenevre 4 görüşmeleri, 23 Şubat'ta BM Temsilcisi Mistura'nın taraflarla ayrı ayrı görüşmeleriyle başlamıştı. Mistura, taraflara görüşmelerin gündemine ilişkin bir belge sunarak, geçiş yönetimi, anayasanın hazırlanması ve adil seçimlerin düzenlenmesi konularının eş zamanlı görüşülmesini önermişti.
Rejim ve muhalefet, Mistura'nın teklifini değerlendirmek üzere zaman istemişti.
BMGK kararları, anayasa ve seçim çalışmasının, kurulacak geçici yönetim tarafından ele alınmasını öngörüyor.
Mistura'nın yarın Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen ve kendilerini "muhalif" olarak adlandıran gruplarla bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak BM ofisi bu programı henüz teyit etmedi.
BM temsilcisinin pazartesi günü de muhaliflerle görüşmesi öngörülüyor.
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bu gösterirki esadda satilmis israile calistigi demek anlamina gelir daes o bölgeyi israile kolay lokma haline getirmek icin kuruldu corafya ve su anki durumdan kim faydalanmakta abd ve diger devletler hatta rusya bile akdenize inip heryerde özellikle müslümanlarn bölgesinde kaos yaratmak amaclari buda görülmüyorsa siz de bu isin icindesinizdir
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