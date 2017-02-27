Kayıp Leyla Şahin bulundu

Almanya'nın Pforzheim kentinde yaşayan Adapazarlı Leyla Şahin (39) 15 Şubat'ta kayıplara karıştı. Genç kadının evinde tedavi görürken kaybolduğu açıklandı. Eşinden ayrılan ve oğlu koruma altında tutulan Şahin'e dün ulaşıldı. Alman polisi, kayıp kadının karakola gittiğini açıkladı. Ancak Şahin'in nasıl kaybolduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.