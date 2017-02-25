Panzehir mucizesi

Avustralya'da örümceğin ısırdığı 10 yaşındaki çocuk, 12 şişe panzehir enjekte edilerek kurtarıldı. Central Coast bölgesinde yaşayan Matthew Mitchell adlı çocuk, ayakkabısına saklanan 'huni ağ' cinsi örümcek tarafından ısırıldı. Ailesinin hemen Gosford Hastanesi'ne kaldırdığı Mitchell'e müdahale eden doktorlar, çocuğu ülke tarihinde en yüksek doz olan 12 şişe panzehir vererek kurtarmayı başardı. Uzmanlar ayak parmağından ısırılan Mitchell'in hayatta kalmasını büyük bir şans olarak değerlendirdi. Dünyadaki en zehirli örümcek türleri arasında gösterilen huni ağ örümceğinin ısırdığı kişi, 15 dakika içinde yaşamını yitirebiliyor.