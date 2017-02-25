İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, güvenlik araçlarının artırılmasının, "toplumda yaşanacak herhangi bir kutuplaşma, etnik ve dini ihtilaf" durumunda güvenliği sağlamada etkili olamayacağını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da katıldığı bir toplantıda konuşan Ruhani, ülkedeki siyasi çekişmelerin toplumda kutuplaşmalara neden olmasına dikkati çekti.

100 KAT DAHİ ARTIRSAK...

Ülkedeki siyasi grupların birlik içinde olması ve toplumda kin ve nefret duygularını beslemekten kaçınması gerektiğini belirten Ruhani, "Güvenlik gücümüzü 10 kat, silahlarımızı 100 kat artırsak dahi toplumda etnik veya dini bir ihtilaf çıkması ve güvenin ortadan kalkması halinde ülkede güvenlik diye bir şey kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ruhani, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülecek kampanyalarda kamu malının kullanılmaması uyarısında bulunarak, "Herhangi bir askeri güç dahi bir usulsüzlük yapsa buna karşı çıkmalıyız." dedi.

TABİAT BİZE KÜSTÜ

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletinde yaşanan çevre krizine de değinen Ruhani, bölgedeki çevresel sorunların kısa zamanda çözülemeyeceğini belirterek, "Doğaya yapılan zulümler, tabiatın bize küsmesine neden oldu." ifadesini kullandı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ

Huzistan eyaletini etkisi altına alan kum fırtınasından kaynaklı elektrik ve su kesintilerinin günlerce giderilememesi nedeniyle hükümetin yaşanan sorunlara duyarsız kaldığını düşünen vatandaşlar, Ahvaz Valiliği önünde protestolar düzenlemişti.

"İRAN BAHARI"

İran'da bir futbol maçı sonrası başlayan toplumsal olaylar kısa sürede İran rejimi karşıtı gösterilere dönüştü. Sünni Ahvaz ve Huzistan bölgelerinde yayılan eylemlerde Yunus Asakareh isimli bir Arap genç, İran polisi tarafından vahşice katledildi. Bu da halkın taşan sabrını iyiden iyiye haklı olarak ileri götürdü. Artık bundan sonra İran için geri dönüşü olmayan bir süreç başladı.