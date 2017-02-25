Berlusconi açık artırmada

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İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, depremzedelere yardım için sıra dışı bir girişimde bulundu. Facebook hesabından bir duyuru yapan Berlusconi, "Abruzzo bölgesindeki depremzedelere destek amacıyla, açık artırmaya katılmaya karar verdim" diyerek bir hayırseverle öğlen yemeği yiyeceğini söyledi. Teklif 25 bin Euro'ya kadar ulaştı. Milano'daki yemek için 16 Mart'a kadar teklifte bulunulabilecek.
25 Şubat 2017, Cumartesi
Gazete
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