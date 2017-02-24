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'lıyı bakan yaptı

Terör örgütlerine açıkça destek veren , 'lıların yürüyüşlerinde ve diğer etkinliklerinde boy gösteren Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili parti lideri Bart De Wever'in desteğiyle Devlet Bakanı oldu.

Belçika PKKlıyı bakan yaptı

Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Elke Sleurs'ın Gent bölgesinde yapılacak seçimlerde liste başı olması kararlaştırıldaıktan sonra N-VA, Zuhal Demir de karar kıldı.

Demir geçtiğimiz aylarda devlet kanalı Canvas'taki De Afspraak programına katılıp Türkiye ve terör konusu üzerine yorumlarda bulundu. etkinliklerindeki fotoğraflarının sorulduğu programda, Demir bunun olağan olduğunu söyleyip Brüksel'de düzenlenen PKK yürüyüşüne katıldığını da gizlemedi. PKK'ya sempati duymadığını söyleyen Demir'e sosyal medyadan tepkiler yağdı.

BELÇİKA'DAN FETÖ VE PKK'YA DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce, Belçika'nın PKK ve FETÖ'ye dolaylı ve dolaysız destek verip "adeta önemli bir merkezi" haline geldiğini söylemişti. Bu terör örgütleri Belçika'da faaliyetlerini yürütmeye devam ettiği gibi, ülkedeki devlet kanalları da bu örgütlerin üye ve sempatizanlarına ekranlarını açıyor.

Son olarak FETÖ liderinin de mülakat verdiği bir program yayınlandı. Devlet kanalı Canvas, darbeye teşebbüs eden Gülen'in yanı sıra, devleti hedef alan birçok isme de mikrofon uzatarak, Türkiye aleyhtarı yayınlarına durmaksızın devam ediyor. Programda Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, ülkenin büyük çoğunluğuna hakaretler yağdıran FETÖ lideri, mesnetsiz iddiaların yanı sıra komik açıklamalarda bulunmuştu.

Mehmet Solmaz
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 12:19
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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birsu birsu

Şaşırdık mı? hayır!.. uyuşturucu-silah ortaklığı.

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evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 14:28
Beykozluyşl Beykozluyşl

ey milletim gör ülkemizde avrupa birliğini ballandira ballandıra anlatan kalemi kan damlayan sözde aydınlaravrupa birliğinin bize bakışı bu sizler utanadan hala anlatabilecekmisiniz

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evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 14:10
KARAKALEM KARAKALEM

DÜŞMANIMIN DOSTU DÜŞMANIMDIR. DEVLETİMİZİN ELİNDE BELÇİKAYA KARŞI BİR KOZ VARSA SONUNA KADAR KULLANMALI.

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evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 14:09
İHPUS-İCRİMED-EVET İHPUS-İCRİMED-EVET

isterlerse pkk'yı cumhurbaşkanı yapsınlar .Belçika pkk'nın kandili olmuş..Avrupa ülkelerinin baş belası olacaklar.

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evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 13:55
veysiosal veysiosal

belcika-sizi-kınıp-ve-naletliyurum

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evet1
hayır0
cevapla 24.02.2017 13:53
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