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  1. Esed rejimi Türkmendağı'na saldırıyor
  2. Mistura'dan flaş 'Cenevre' açıklaması

, Esed'den saldırıları durdurmasını istedi

BM Özel Temsilcisi , ', Beşşar Esed rejiminden görüşmeler boyunca resmi olarak hava saldırılarını durdurmasını istedi.' dedi.

Rusya, Esedden saldırıları durdurmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Staffan de , yarın başlayacak Suriye konulu Cenevre görüşmelerinin 4. turu öncesinde BM Cenevre ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve 'nın öncülük ettiği Astana sürecinin ateşkesi büyük ölçüde sağladığına değinen Mistura, Astana toplantılarının Cenevre'de görüşülecek siyasi süreci desteklediğini vurguladı.

Mistura, önceliğin ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayarak, "Astana çok olumlu bir inisiyatif. Daha fazla Astana toplantısı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN ESED'E: HAVA SALDIRILARINI DURDUR
Siyasi sürecin Cenevre'de sürmesi gerektiğine işaret eden Mistura, "Astana'da ateşkes ve ateşkese dair her şey olmalı. Güven artırma da dahil." dedi.

Mistura, "Rusya, Beşşar Esed rejiminden Cenevre görüşmeleri boyunca resmi olarak hava saldırılarını durdurmasını istedi." dedi.

Anayasa hazırlanması konusuna açıklık getirmek istediğini dile getiren Mistura, "Anayasanın hazırlanması, sadece Suriye halkının yetkisindedir. Bizim değil, başka kimsenin de değil." ifadesini kullandı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 20:47
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