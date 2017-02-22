Mistura, yarın başlayacak Suriye konulu Cenevre görüşmelerinin 4. turu öncesinde BM Cenevre ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği Astana sürecinin ateşkesi büyük ölçüde sağladığına değinen Mistura, Astana toplantılarının Cenevre'de görüşülecek siyasi süreci desteklediğini vurguladı.

"ÖNCELİK ATEŞKESİN SAĞLANMASI"

Mistura, önceliğin ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayarak, "Astana çok olumlu bir inisiyatif. Daha fazla Astana toplantısı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Siyasi sürecin Cenevre'de sürmesi gerektiğine işaret eden Mistura, "Astana'da ateşkes ve ateşkese dair her şey olmalı. Güven artırma da dahil." dedi.

"RUSYA, ESED'DEN HAVA SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEDİ"

Mistura, "Rusya, Beşşar Esed rejiminden Cenevre görüşmeleri boyunca resmi olarak hava saldırılarını durdurmasını istedi." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında zikredilen tüm tarafların Cenevre'ye davet edildiğini söyleyen Mistura, yarın itibariyle tamamının burada olacağını ifade etti.

Mistura, görüşmelerin çerçevesini BMGK'nın 2254 sayılı kararının oluşturacağını belirterek, tartışılacak konuları şöyle aktardı:

"Güvenilir, kapsayıcı ve mezhepsel olmayan yönetimin kurulması, yeni anayasanın hazırlanması ve özgür, adil seçimlerin düzenlenmesi."

Anayasa hazırlanması konusuna açıklık getirmek istediğini dile getiren Mistura, "Anayasanın hazırlanması, sadece Suriye halkının yetkisindedir. Bizim değil, başka kimsenin de değil." ifadesini kullandı.

"İKİLİ GÖRÜŞMELER YARIN SABAH BAŞLAYACAK"

Mistura, ikili görüşmelerin yarın sabah itibariyle başlayacağını belirterek, görüşme formatının henüz belirsiz olduğunu söyledi.

BM Temsilcisi, görüşmeler için "Dönüm noktası olmasını beklemiyorum" ifadesini kullanarak, siyasi süreç için ivme kazandırıcı etki yapmasını öngördüğünü dile getirdi.

Mistura, görüşmelere başlamak için ön şart kabul etmekten yana olmadığının vurguladı.

Görüşmelerin kapsayıcılığı hakkında Mistura, Suriye halkının yarısından fazlasını temsil eden kadınların ve sahada savaşan askeri grupların heyetlerdeki temsilinin artırılmasından yana olduğunu söyledi.

Staffan de Mistura, bir gazetecinin önceki gün Humus'un Esed rejimi ablukasındaki Vaer bölgesine BM'ye ait 22 insani yardım konvoyunun girişini engellemesinin hatırlatılması üzerine, "Saldırıları kimin başlattığı önemli. 22 kamyonun insanlara ulaşmamış olması önemli." tespitinde bulundu.

ABD'nin görüşmelerdeki rolü sorulan Mistura, Donald Trump yönetiminin Suriye politikasını oluşturmak için zamana ihtiyaç duyduğunu ancak süreci desteklediğini ifade etti.