Rus Büyükelçi ABD'de öldü

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Şubat doğumlu Çurkin'in doğum gününden bir gün önce 64 yaşında görev yeri olan New York'ta öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çurkin'in ani ölümü dolayısıyla ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Çurkin, 8 Nisan 2006'dan beri Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi görevini yürütüyordu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşım, büyük diplomat ve harika karakterli insan Vitaly Churkin'in hayatını kaybettiğini duymaktan dolayı son derece üzüntülüyüm." ifadelerini kullandı.