Paris coplanıyor

Fransa'da polisin Theo adlı gence dönük cinsel şiddet üzerine başlayan eylemler, Paris Republique Meydanı'nda sürdü. Cumhuriyet Meydanı'nda 5 bin kişi toplandı. Meydana açılan metro istasyonu kapatıldı. Eyleme destek için gelenlerin meydana girişte çantaları arandı ve eylem alanına alındı. Eyleme katılanlar, 'Polis her yerde, adalet hiçbir yerde', 'Theo için adalet', 'Polisten nefret ediyoruz' sloganları attı. Konuşmaların yapıldığı sırada siyah başlık giymiş bir grup militan, Cumhuriyet Meydanı çevresinde yerleşmiş olan zırhlı Özel Çevik Kuvvet polisi ile karşı karşıya geldi. 'Katil polis' sloganları atan gruba, polis göz yaşartıcı gaz ve cop ile karşılık verdi. 13 gösterici gözaltına alındı.
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