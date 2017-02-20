İran karıştı

İran'ın Ahvaz bölgesinde bir süredir devam eden gerginlik en sonunda sokaklara taştı. Arap olan bölge halkı, son dönemde sıkça gerçekleşen elektrik ve su kesintilerinin kasıtlı olarak yapıldığını öne sürerek sokaklarda Ruhani hükümetini protesto etmeye başladı. Bir haftadır devam eden gösterilere Devrim Muhafızları sert yanıt verdi. Önceki gün Hassan Albogbeh isimli bir gencin başından vurularak öldürülmesi üzerine halk galeyana geldi. Sokaklardaki kalabalık üç katına çıktı. Protestolara bir kez daha silahla müdahale etmeye kalkan bir grup Devrim Muhafızı göstericilertarafından linç edildi. Bununla da yetinmeyen eylemciler kamu binalarına zarar vermeye ve kamu araçlarını yakmaya başladı. Sosyal medya üzerinden "Ahvaz Devrimi için sokağa" çağrıları yapanlar, Ruhani hükümetini bir an önce istifaya davet etti. Protestoların sürdüğü Ahvaz'da, işçiler de greve gitti. Bölgede hayat durma noktasına geldi.
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