Almanya güzellik yarışması 'Miss Germany 2017' finali, önceki akşam Freiburg kentinde gerçekleşti. Büyük finalde podyuma çıkan 21 finalist, güzellikleriyle adeta büyüledi. Yarışmanın finalinde, rakiplerini eleyen 18 yaşındaki Soraya Kohlmann Almanya'nın en güzel kızı ilan edildi. Lise mezunu olduğunu söyleyen Soraya, "Çok mutluyum. Büyük bir gurur yaşıyorum" dedi.