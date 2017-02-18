Yol Durumu
  1. Şeyh Ömer Abdurrahman hayatını kaybetti
  2. Fransa'dan insanlık dışı uygulama

'da 4 çocuk açlıktan öldü!

'un DEAŞ'ın kontrolünde bulunan kısmında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Musulda 4 çocuk açlıktan öldü!

'ın kentinde 4 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Hukuk aktivisti Ömer et-Tai, Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan kısmında 4 çocuğun açlıktan öldüğünü belirtti.

Tai, "Bölgedeki özel kaynaklarımız, ölümlerin nedeninin çocuk sütünün yanı sıra gıda eksikliği ve var olan gıda ürünlerinin pahalılığı olduğunu bizlere bildirdi." ifadelerini kullandı.

Irak'da yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı Musul kenti sakinleri, devam eden operasyonlar nedeniyle kıtlık yaşıyor. Halkın ayrıca ilaç sıkıntısı çektiği ve gönderilen yardımların ise ihtiyacın ancak yüzde 20'sini karşıladığı belirtiliyor.
Etiketler: ,
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 18:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar