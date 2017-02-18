Irak'ın Musul kentinde 4 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Hukuk aktivisti Ömer et-Tai, Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan kısmında 4 çocuğun açlıktan öldüğünü belirtti.

Tai, "Bölgedeki özel kaynaklarımız, ölümlerin nedeninin çocuk sütünün yanı sıra gıda eksikliği ve var olan gıda ürünlerinin pahalılığı olduğunu bizlere bildirdi." ifadelerini kullandı.

Irak'da yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı Musul kenti sakinleri, devam eden operasyonlar nedeniyle kıtlık yaşıyor. Halkın ayrıca ilaç sıkıntısı çektiği ve gönderilen yardımların ise ihtiyacın ancak yüzde 20'sini karşıladığı belirtiliyor.