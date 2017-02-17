Bu ne yahu!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı ziyaretinde Melania Trump'ınSara Netanyahu'nun kalçasına dokunmasıdikkatlerden kaçmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez bir araya geldi. Donald Trump ve eşi Melania, Netanyahu ile eşi Sara'yı Beyaz Saray'da ağırladı. First Lady'nin ilk kez resmi bir görüşmeye dahil olduğu Beyaz Saray'da Netanyahu çiftini karşılarken eliyle Sara Netanyahu'nun kalçasına dokunması bazı İsrail gazeteleri tarafından eleştirildi. Trump'ın davranışının 'saygısızca' olduğu iddia edildi.
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