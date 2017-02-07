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nı tekrar mahkemeye gönderdi

ABD Başkanı 'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeye getirmesine ilişkin başkanlık kararnamesi kabul edilmeyince Adalet Bakanlığı, San Francisco'daki Temyiz Mahkemesine bilgi notu vererek kararın yeniden uygulanmasını talep etti.

Trump vize yasağını tekrar mahkemeye gönderdi

ABD Adalet Bakanlığı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getiren Başkan Donald 'ın başkanlık kararnamesi hakkında San Francisco'daki Temyiz Mahkemesine bilgi notu vererek kararın yeniden uygulanmasını talep etti.

ABD Adalet Bakanlığının, San Francisco'daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine 15 sayfalık bilgi notu ile başvuruda bulunarak Trump'ın vize yasağının yeniden uygulamaya konmasını talep ettiği bildirildi.

"BAŞKANIN YASAL OTORİTESİNİN UYGULANMASI" İFADESİ
Mahkemeye sunduğu bilgi notunda bakanlık, söz konusu vize yasağı kararının "Başkanın yasal otoritesinin uygulanması" olduğunu ve bu sebeple kararnamenin yeniden uygulanması gerektiğini savundu.

Kararname ile 90 gün vize yasağı getirilen ülkelerin "terör riski taşıdıkları" gerekçesiyle listede olduğunu belirten bilgi notunda, yasağın bir din ile doğrudan ilişkilendirilerek sunulmasının doğru olmadığı vurgusuna yer verildi. Bilgi notunda ayrıca, Seattle'da yasağın ülke çapında uygulanmasını durdurma kararı veren federal hakimin "ülke genelini kapsayan bir karar vermesinin" sakıncalarına değinildi.

San Francisco'daki Temyiz Mahkemesinin bugün alacağı karar merakla beklenirken, olumsuz karar çıkması halinde Trump yönetiminin yeni hukuki adımları atmak için hazırlık yaptığı belirtildi.

BAŞVURU DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ
Önceki gün San Francisco'daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi, Washington eyaleti Seattle kentinin federal yargıcı James Robart tarafından verilen ve vize yasağını askıya alan karara ilişkin Adalet Bakanlığının temyiz başvurusunu reddetmişti.

Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken, İç Güvenlik ile Dışişleri bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koymuştu.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 09:43
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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tevfik tevfik

sayın trump ,sen müslümanlarla uğraşacağına onların bazılarını , sinsice kandırıp milyar dolarlar harcayıp daeş gibi terör yetiştirten ,bush ve obama yı içlerindeki derin devletle uğraş , asıl tehlike burnunun dibinde ,

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evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 11:50
ihsan ihsan

ulen densiz trump o 7 ülkede 100 milyondan fazla insan yaşıyor hepsi teröristmi yuh sana

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 11:06
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