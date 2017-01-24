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görüşmelerinde 2'nci gün

'da askeri muhalefeti, Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetlerinin katıldı toplantının ikinci gün çalışmaları TSİ 07.30 sularında başladı. Toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’deki ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştı.

Astanada önemli gelişme! 3 ülke o konuda anlaştı

Kazakistan'ın başkenti 'da devam eden konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanmasında uzlaştı.

Astana toplantısına katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatışmaların durdurulması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında mutabakat sağlandı.

Mutabakat, üç ülkenin ortak bir mekanizma kurarak, sahadaki ateşkes ortamını izleme ve uygulanmasını sağlamasını öngörüyor.

Üçlü mekanizmanın anlık izlemelerle ulaştığı bilgilerden hızla tespitte bulunarak, saldırıların durdurulması için taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanması bekleniyor.

Uzlaşmanın, taraflar arasında hazırlanan ve bugün yapılması planlanan ortak açıklama çalışmasında kabul edilen maddelerden biri olduğu öğrenildi.

Ancak açıklamaya henüz son halinin verilmediği bilgisine ulaşıldı.

Astana görüşmelerinin ana gündem maddesini, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi, yoğun ateşkes ihlallerin önüne geçilmesi oluşturuyor.

Türkiye muhaliflerin, Rusya ise rejim güçlerinin garantörlüğünü üstlenmişti. Ancak Esed ordusu ve İran destekli yabancı gruplar ateşkesi yüzlerce kez ihlal etmiş, muhalifler de saldırılara yer yer mukabele etmişti.

Dün de toplantının başladığı saatlerde rejim güçleri Şam, Dera, Hama, Halep ve Lazkiye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kara ve hava saldırıları düzenledi.

Suriye'deki AA muhabirleri, söz konusu bölgelerde saldırıların geceden bu yana sürdüğünü bildirdi.

ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞI LAVROV'LA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleştirilen görüşmede, devam eden Astana Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 09:15
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bravo 3 devletide tebrik ederim devam işi bitirin

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evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 14:38
ihsan ihsan

çok güzel gelişme inşaalah sonuca ulaşılır

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evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 12:32
MANGO MANGO

BM DENILEN AMERIKAN TERÖRISTLERI DÜNYAYI SÖMÜRÜYORLAR AMERIKAYI ZENGIN ETMEK ICIN GERISI POLITIKA.

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evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 12:26
Ali Haydar Ali Haydar

Bence İran çamura yatar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 12:17
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