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Eş First Lady

Eş First Lady
Gambiya'da eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in ülkeyi terk etmesinin ardından yeni Başkan Adama Barrow, koltuğu aldı. Barrow'un iki eşiyle birlikte poz vermesi, gündem yarattı. Hangisinin first lady olacağı netlik kazanmadı. Barrow'un ilk eşi olan Fatoumatta Bah, halkın eşini seçmekle doğru karar verdiğini dile getirmişti. İkinci eşi Sarjo Mballow ise zafer nedeniyle vatandaşlara teşekkür konuşması yapmıştı. geleneklerine göre ikinci eşin first lady olma şansının düşük olduğu belirtildi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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