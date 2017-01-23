Eş First Lady

Gambiya'da eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in ülkeyi terk etmesinin ardından yeni Başkan Adama Barrow, koltuğu aldı. Barrow'un iki eşiyle birlikte poz vermesi, gündem yarattı. Hangisinin first lady olacağı netlik kazanmadı. Barrow'un ilk eşi olan Fatoumatta Bah, halkın eşini seçmekle doğru karar verdiğini dile getirmişti. İkinci eşi SarjoMballow ise zafer nedeniyle vatandaşlara teşekkür konuşması yapmıştı. Gambiya geleneklerine göre ikinci eşin first lady olmaşansının düşük olduğu belirtildi.
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