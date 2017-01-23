ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde, yeni bir askeri üs kurduğu ileri sürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli BasNews sitesi, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin başında olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ardından yüksek donanımlı çok sayıda ABD Özel Kuvvetleri'ne ait askerin Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Bedr Üssü'ne ulaştığını açıkladı.
Açıklamada, SDG'nin (PKK/PYD) Tel Bedr Üssü'nü tamamen boşaltacağı ve ABD askerlerinin konuşlanacağı belirtildi.
RAKKA OPERASYONU İÇİN GELMİŞLER!
Tel Bedr Üssü'ne konuşlanan Amerikan askeri sayısının 800 olduğu öğrenilirken, bu adımın amacının terör örgütü DEAŞ'ın gittikçe ilerlediği Deyrizor'daki operasyona destek vermek olduğu iddia edildi. Amerikan Özel Kuvvetleri'nin ayrıca Rakka'ya operasyon düzenleyen YPG/PKK güçlerine yardım edeceği de ifade edildi.
KUZEY SURİYE'DE 4. ASKERİ ÜS!
ABD, Tel Bedr'den önce Suriye'nin kuzeyinde Kobani, Ayn İsa ve Haseke kırsalında da askeri üsler kurmuştu.
kalan karakter 1000
farketmez daha iyi ya abd ile birlikte vururuz,sonra sori deriz,.nasil,.!!
coni itlerini atin incirlikten arap colunde gebersinler
biz şunu anladıkki incirlik üssü kapatılamıyor nasıl bir anlaşma var bilmiyoruz ama amerikan radar üssü ve incirlik üslerinin bölge parçalanmadan tüm askeri yetkilerinin bir kılıfa uydurularak bitirilmesi lazım gelen yeni yönetimle yapılacak türkiyenin olmazları kabul edilir fiiliyata geçirilip sonuç alınırsa tekrar anlaşma yapılabilir zira bu berabarlikteki dostluğumuz çok yara aldı artık müttefik denen ihanet ülkeleri ne der korkumuz yok biz zaten opersyonlarda etkisiz hale getirilen terorist unsurlarının içindeki leşlerini onlara gönderiyoruz skıntımız yok sıkıntımız bizim ülkemizden bu ihanet odakları beslenmesin içimizdeki faaliyetleri dursun tek sıkıntımız bu
abd incirlikten kovulacağını biliyor ve alternatif olarak suriyenin kuzeyine yeni üsler kuruyor...olay bu kadar basit...bizde hala abd stratejik ortağımız diye konuşalım...
karşılığında incirliği kapatın olmadı9 natodan çıkın yolu bu ne duruyorsunuz bu islam düşmanı trump danda hayır gelmez
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.