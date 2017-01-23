ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde, yeni bir askeri üs kurduğu ileri sürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli BasNews sitesi, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin başında olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ardından yüksek donanımlı çok sayıda ABD Özel Kuvvetleri'ne ait askerin Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Bedr Üssü'ne ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, SDG'nin (PKK/PYD) Tel Bedr Üssü'nü tamamen boşaltacağı ve ABD askerlerinin konuşlanacağı belirtildi.



RAKKA OPERASYONU İÇİN GELMİŞLER!

Tel Bedr Üssü'ne konuşlanan Amerikan askeri sayısının 800 olduğu öğrenilirken, bu adımın amacının terör örgütü DEAŞ'ın gittikçe ilerlediği Deyrizor'daki operasyona destek vermek olduğu iddia edildi. Amerikan Özel Kuvvetleri'nin ayrıca Rakka'ya operasyon düzenleyen YPG/PKK güçlerine yardım edeceği de ifade edildi.

KUZEY SURİYE'DE 4. ASKERİ ÜS!

ABD, Tel Bedr'den önce Suriye'nin kuzeyinde Kobani, Ayn İsa ve Haseke kırsalında da askeri üsler kurmuştu.