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ABD'den Kudüs açıklaması geldi!

Sözcüsü günlük basın toplantısında ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ile ilgili "Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." şeklinde dikkat çekici bir ifade kullandı.

ABDden Kudüs açıklaması geldi!

'daki ilk günlük basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü , ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda, "Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." dedi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki ilk günlük basın toplantısında, İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ile ilgili soruları cevapladı.

Sadece ABD değil, dünya kamuoyunu da ilgilendiren Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarıyla ilgili henüz verilmiş net bir kararın olmadığına işaret eden Spicer, "İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." ifadesini kulandı.

Başkanlık devir teslim sürecinin yeni gerçekleştiğini belirten Spicer, "Karar verme sürecinin daha çok başındayız ve onun (Donald Trump'ın) ekibi, ilgili paydaşlarla gerekli görüşmeleri yapacaklardır." diye konuştu.

Seçim kampanyasında ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump, bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada, vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." demişti.

Başta Filistin tarafı olmak üzere uluslararası kamuoyunda Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması önerisi ciddi tartışmalara neden olmuş, bunun Ortadoğu barış sürecine çok büyük zararlar vereceği dile getirilmişti.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 23:04
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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doğan doğan

Tac giyen baş akıllanırmış çok dogru bir laf hayırlı olsun

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evet0
hayır0
cevapla 23.01.2017 23:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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