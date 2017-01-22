Trump yangını!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilk saatlerini yaşarken protestocular ülkeyi savaş alanına çevirdi. Başta Washington ve New York olmak üzere, 70'e yakın kentte protestocular polisle çatıştı, Amerikan bayrağı ve Trump posterlerini yaktı. Başkent Washington'da siyah giymiş, maskeli protestocular, mağazaların ve restoranların camlarını kırdı. Araçları ateşe veren protestoculara müdahale eden polislere taşlı ve sopalı saldırılar gerçekleşti. Polis de biber gazı kullanarak göstericileri dağıttı. Washington ve New York'taki gösterilerde, 1560 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, 50'si polis 200 kişinin yaralandığını açıkladı. Gösterileri organize eden derin isim ise Gezi eylemlerinin de finansını sağlayan Yahudi spekülatör George Soros çıktı. Soros, Trump için 'hilekar ve sahtekar' değerlendirmesinden sonra sokağa çıkan protestocuları yönlendirenler de Açık Toplum Vakfı üyelerinin olduğu anlaşıldı. Daha önce Türkiye'de de gösteriler için milyonlarca dolan harcayan Soros, bugüne kadar 40'a yakın ülkede iktidar karşıtı gösterilere imza attı.



KARA ŞÖVALYE MESAJI!

Donald Trump, yemin ettikten sonra Kara Şövalye Yükseliyor filminde Bane'in "Gotham'ı halka veriyoruz" mesajını tekrarladı. Trump, "Washington DC'deki iktidarı alıyoruz ve sizleri halka veriyoruz. Washington gelişti ancak bu varlığı ne yazık ki insanlar alamadı. Pek çok fabrika kapandı, işlerini kaybeden insanlar oldu ama Washington hep kendini korudu, halkını korumadı. Buradaki zaferler sizin zaferleriniz olmadı, onların elde ettikleri başarı sizlerin başarınız olmadı. Kutlanacak şeyler halk için kutlanacak şeyler değildi" dedi.