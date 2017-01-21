Gezizekalı CNN işbaşında!

Trump karşıtı kadın gösteriler sokaklara döküldü. Birçok eyaletten başkent Washington'a gelen 10 binlerce protestocu, Kongre binasının etrafında toplandı.

ABD'deki seçim kampanyası süresince açık şekilde Hilary Clinton'ı destekleyen CNN, Trump'ın kazanmasıyla tavrını daha da agresifleştirdi.





Dün başlayan protestolar bugün de sürerken, CNN bu protestoları birkaç ayrı noktadan "son dakika" başlığıyla canlı yayınlıyor.

CNN'İN SON ÇIRPINIŞLARI

Özellikle on binlerce kadının Trump karşıtı yürüyüşü üzerinde duran kanal, Trump'ın "siz berbat bir kurumsunuz" çıkışının adeta karşı saldırıya geçti.





CANLI YAYINDA AĞIR KÜFÜRLER

Yürüyen kadınlarınların arasında bulunan Madonna'nın konuşmasını da canlı yayınlayan CNN, ilginç bir canlı yayın kazasına da imza attı. Madonna konuşması esnasında açıkça canlı yayında Trump'a küfürler savurdu. Kanal ise üç defa tekrarlanan bu küfürleri yayınladı.



CNN, Türkiye'deki Gezi olayları başta olmak üzere birçok kalkışmaya destek olmuş, olanları dünyaya farklı göstermeye çalışmıştı.





