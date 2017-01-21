Gezizekalı CNN işbaşında!

ABD'deki seçim kampanyası süresince açık şekilde Hilary Clinton'ı destekleyen CNN, Trump'ın kazanmasıyla tavrını daha da agresifleştirdi.
Dün başlayan protestolar bugün de sürerken, CNN bu protestoları birkaç ayrı noktadan "son dakika" başlığıyla canlı yayınlıyor.
CNN'İN SON ÇIRPINIŞLARI
Özellikle on binlerce kadının Trump karşıtı yürüyüşü üzerinde duran kanal, Trump'ın "siz berbat bir kurumsunuz" çıkışının adeta karşı saldırıya geçti.
CANLI YAYINDA AĞIR KÜFÜRLER
Yürüyen kadınlarınların arasında bulunan Madonna'nın konuşmasını da canlı yayınlayan CNN, ilginç bir canlı yayın kazasına da imza attı. Madonna konuşması esnasında açıkça canlı yayında Trump'a küfürler savurdu. Kanal ise üç defa tekrarlanan bu küfürleri yayınladı.
CNN, Türkiye'deki Gezi olayları başta olmak üzere birçok kalkışmaya destek olmuş, olanları dünyaya farklı göstermeye çalışmıştı.
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Bunlar kendi dertlerine düştükçe biz rahat ederiz. Biz birbirimize düştükçe de onlar.. Bizimkilerin çok uyanık olması ve sürekli onların yaptıkları her türlü kalleşlikleri, yalanları dolanları deşifre edip onların kamuoyuna sunmalıyız. Bu onların hem ne mal olduklarını gösterir hemde kendi kendileriyle uğraştıracak meseleleri artırır. Ama biz onların yalanlarını kendi burada anlatma derdindeyiz. Trump çok sivri çıkışlar yaptı. CIA ve malum medyanın yalanlarını deşifre etti. Artık orada sular durulmaz. O ateş sönerse buralarda terör ve katliamlar bitmez. Ama işte bizim memleketteki akademisten denen şarlatanların çoğu ajan ve onlara hizmet edenler olduğu için çuvalla maaş verdiklerimiz bizim kuyumuzu kazmakla meşgul. Yerli ve milli olanlar ise o şarlatanlarla uğraşmakla meşgul. Burada en büyük görev medyaya ve siyasilere düşüyor. İçimizde fitne çıkarmak isteyenlere kulak tıkamak ve karşı atağa geçmek lazım.
Sözde haber kanalı görüntülü tetikçi kanalın işi bitti.Dünyanın her yerine haber kisvesi altında akıttığı zehirlerin aynısını a.b.d,de yaptırmazlar,bu saros köpekleri rüzgara karşı siğdiriyor.Bir an önce Türkiyede bu sahtekar provakasyonculara önlem almalı ve sorgulamalı.Nasılsa kılıçtaroğlunun gazeteci kılığındaki teröristleri dünyaya masum,iyi çocuklar diye lanse ederekTürkiyeyi jurnallediği için sözde gazeteciler özgür değilmiş gözü ile bize bakıyorlar bu yüzden Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hansın,georege ne dediği önemli değil bu tetikçilerin susturulması lazım.
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