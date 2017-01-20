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Trump İncil'e el basarak yemin etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı İncil'e el basarak yemin etti.

Trump İncile el basarak yemin etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump'ın Washington'daki görkemli yemin törenini dünya genelinde milyarlarca kişi takip etti.

Trump İncil'e el basarak yemin etti


İNCİL'E EL BASARAK YEMİN ETTİ
Amerikan Kongresi'nin bulunduğu "Capitol Hill"de düzenlenen törende, "ABD'nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." sözleriyle Trump başkanlık yemini etti.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 21:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

Bizim TÜRKİYEDE KURANI KERİME el basılarak yemin edilse CHP hemen hoplar Laiklik laiklik diye alın adamlar laik değilde onun için dünyada en kötü ülkelerden biri değilmi.Laiklik dedikleri ne din ve devlet işlerini birbirinden ayıracakmıssın bilime akıla göre yönetilecekmiş ülkede. Bizim dinimiz zaten akıl zaten bilimi açıklar.Laiklik diye bütün hukukumuzu kaybettik her geçen gün hırsızlıklar tecevüzler artıyor.çünkü bizim ülkede hırsızlık yapana ceza bile yok.İslam hukukuna geçmeliyiz ne olursa olsun

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cevapla 20.01.2017 23:23
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