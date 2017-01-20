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öksüz kaldı

Lambada öksüz kaldı
Brezilya Rio de Janeiro'da dün şarkısı ile dünya çapında üne kavuşan Latin dans müziği grubu Kaoma'nın solisti Loalwa Braz, yanmış arabasının içinde ölü bulundu. Polis, yanan şarkıcının aracının içerisinde tüp gaza rastlandığını belirledi. 30 milyona yakın albüm satan Loalwa, 1985 yılında uzun seneler yaşadığı Fransa'dan ayrılarak Brezilya'ya yerleşmişti. Dünyanın pek çok yerinde konserler veren şarkıcı, ayrıca gümüş nişan sahibiydi.
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