Lambada öksüz kaldı

Brezilya Rio de Janeiro'da dün Lambada şarkısı ile dünya çapında üne kavuşan Latin dans müziği grubu Kaoma'nın solisti Loalwa Braz, yanmış arabasının içinde ölü bulundu. Polis, yanan şarkıcının aracının içerisinde tüp gaza rastlandığını belirledi. 30 milyona yakın albüm satan Loalwa, 1985 yılında uzun seneler yaşadığı Fransa'dan ayrılarak Brezilya'ya yerleşmişti. Dünyanın pek çok yerinde konserler veren şarkıcı, ayrıca gümüş nişan sahibiydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.