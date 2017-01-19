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  1. Trump için 200 milyon dolarlık tören

karşıtı göstericilere 2 bin 500 dolar!

Daha önce Gezi olaylarına verdiği desteği itiraf eden şimdi de karşıtı gösteriler için harekete geçti. ABD'de yarın göreve başlayacak Trump'ı boykot etmek için göstericilere kişi başı 2 bin 500 dolar verildiği iddia edildi. ABD basını söz konusu paranın Soros tarafından finanse edildiğini yazıyor.

Trump karşıtı göstericilere 2 bin 500 dolar!

Baracak Obama'nın 8 yıllık başkanlığından sonra ABD'de yarın dönemi başlıyor. Ancak başta olmak üzere bazı yatırımcılar Trump karışıtı gösteriler için ellerinden geleni yapıyor.

Washington Times'ın haberine göre, Demand Protest adlı şirketin onlarca kentte Trump karşı protestolara katılanlara 2 bin 500 dolara kadar ödeme yaptığı belirlendi.

MAAŞ İÇİN 6 EYLEME KATILMA ŞARTI
Bunun yanı sıra göstericilere katıldıkları her eylemde saat başına 50 dolar ödeme yapıldığı kaydedilen haberde, göstericilerin 'maaş' alabilmek için yılda en az altı eyleme katılmak zorunda oldukları vurgulandı.

SPONSOR GEORGE SOROS
Daha önce protestolardan bazılarının Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a sempatisini gizlemeyen yatırımcı George Soros'un sponsorluğunu yaptığı gruplar tarafından organize edildiği belirtilmişti. Gezi olaylarına da destek veren Soros, Trump kazanınca 1 milyar dolar kaybetti.

"SOROS TURUNCU DEVRİMİ MAYALANDIRILACAK"
Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu da iki gün önceki yazısında konuya ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu. İşte o iddialar:
"Kim inanırdı ki, bugünden başlayarak ABD'de "Turuncu devrim" mayalandırılacak?
Bir yıl önce bile böyle bir şey dense, çoğu kişi gülüp geçerdi.
Düşünebiliyor musunuz?
Soros, bütün fonlarını ve örgütlerini harekete geçirmiş görünüyor. Bu kez Ukrayna'yı, Kafkasya ülkelerini, Türkiye'yi, Kuzey Afrika'yı değil de, gözünü karartıp ABD'yi karıştıracak gibi.
Bütün bahar boyunca sürecek yürüyüş ve protestolara Cumhuriyetçi partinin bazı eski yönetici ve senatörlerinin de katılacağı açıklandı.
Şunu da buraya kaydetmiş olayım...
Bir yandan da tıpkı Brezilya'da Dilma'ya yaptıkları gibi Trump için de bir yargı darbesi süreci planlanıyor."
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 15:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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matador matador

BU FOSİL,HİÇ ÖLMEMMİ ZANNEDİYOR ACABA?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 16:45
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