Trump karşıtı göstericilere 2 bin 500 dolar!

Baracak Obama'nın 8 yıllık başkanlığından sonra ABD'de yarın Trump dönemi başlıyor. Ancak başta George Soros olmak üzere bazı yatırımcılar Trump karışıtı gösteriler için ellerinden geleni yapıyor.



Washington Times'ın haberine göre, Demand Protest adlı şirketin onlarca kentte Trump karşı protestolara katılanlara 2 bin 500 dolara kadar ödeme yaptığı belirlendi.

MAAŞ İÇİN 6 EYLEME KATILMA ŞARTI

Bunun yanı sıra göstericilere katıldıkları her eylemde saat başına 50 dolar ödeme yapıldığı kaydedilen haberde, göstericilerin 'maaş' alabilmek için yılda en az altı eyleme katılmak zorunda oldukları vurgulandı.

SPONSOR GEORGE SOROS

Daha önce protestolardan bazılarının Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a sempatisini gizlemeyen yatırımcı George Soros'un sponsorluğunu yaptığı gruplar tarafından organize edildiği belirtilmişti. Gezi olaylarına da destek veren Soros, Trump kazanınca 1 milyar dolar kaybetti.



"SOROS TURUNCU DEVRİMİ MAYALANDIRILACAK"

Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu da iki gün önceki yazısında konuya ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu. İşte o iddialar:

"Kim inanırdı ki, bugünden başlayarak ABD'de "Turuncu devrim" mayalandırılacak?

Bir yıl önce bile böyle bir şey dense, çoğu kişi gülüp geçerdi.

Düşünebiliyor musunuz?

Soros, bütün fonlarını ve örgütlerini harekete geçirmiş görünüyor. Bu kez Ukrayna'yı, Kafkasya ülkelerini, Türkiye'yi, Kuzey Afrika'yı değil de, gözünü karartıp ABD'yi karıştıracak gibi.

Bütün bahar boyunca sürecek yürüyüş ve protestolara Cumhuriyetçi partinin bazı eski yönetici ve senatörlerinin de katılacağı açıklandı.

Şunu da buraya kaydetmiş olayım...

Bir yandan da tıpkı Brezilya'da Dilma'ya yaptıkları gibi Trump için de bir yargı darbesi süreci planlanıyor."



