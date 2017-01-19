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'dan 'ye sert uyarı

Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), Russia Today (RT) televizyonunun çalışmalarının medyası ve sosyal paylaşım siteleri tarafından kısıtlanması halinde aktif misilleme önlemleri alınacağını belirtti.

Rusyadan ABDye sert uyarı

RİA Novosti'ye konuşan Roskomnadzor Başkanı Aleksandr Jarov, "'da çok sayıda 'li medya kuruluşu çalışıyor. ABD'li kuruluşlar, diğer kitle iletişim kurumlarıyla eşit haklara ve imkanlara sahip. Eğer ABD'li medya kuruluşlarının ve sosyal paylaşım sitelerinin RT'ye yönelik benzeri görülmemiş bu baskısı, RT'nin çalışmalarının kısıtlanmasına yol açarsa, aktif misilleme önlemleri almak zorunda kalacağız" dedi.

FACEBOOK, RT'NİN PAYLAŞIM YAPMASINI ENGELLEMİŞTİ
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Russia Today'in (RT) yazı dışında paylaşım yapmasını cumartesi gecesine kadar engellemişti.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 18:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

sizde ki silahlar bizde olsa ABD yi BU DÜNYADAN SİLERİZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 19.01.2017 20:55
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