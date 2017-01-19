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'ın 'un kuzeyindeki 'son kalesi' ele geçirildi

Irak ordusu, 'ın 'un kuzeyindeki "son kalesi" olarak bilinen Telkeyf ilçesini ele geçirdi.

DEAŞın Musulun kuzeyindeki son kalesi ele geçirildi

lar Komutanı Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah başlatılan operasyon neticesinde Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilçesinin tamamının 'tan geri alındığını belirtti.

Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Telkeyf, DEAŞ'ın kentin kuzeyindeki "son kalesi" olarak biliniyordu.

Ordu güçleri, 3 aydır Telkeyf'i kuşatma altında tutuyordu. Söz konusu durum binlerce ailenin yaşadığı ilçede insani krize neden olmuştu.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 19:39
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