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Başkanın oğlu öldü

Başkanın oğlu öldü
Gambiya'da seçimi kazanan Adama Barrow'un oğlu, Pazar günü bir köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ülkeyi 22 yıldır yöneten Yahya Jammeh'in seçimi kaybetmesine rağmen başkanlığı bırakmaması nedeniyle başlayan siyasi kriz nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalan Adama Barrow, oğlunun cenazesine katılamadı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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