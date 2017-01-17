Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geleneksel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye barış süreci ve Astana görüşmesi gündemin en önemli ve sıcak konularından biri oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Lavrov Rusya, Türkiye ve İran'ın ateşkes anlaşmasının garantörleri olduğunu hatırlattı.

KATILMASINI BEKLİYORUZ

Lavrov şöyle devam etti: "Rusya, Türkiye ve İran imzalanan ateşkes anlaşmasının garantörleri olarak Astana'da düzenlenecek görüşmelere BM ve ABD'nin yeni yönetiminin temsilcilerini davet etmeyi doğru buluyoruz. ABD'nin yeni yönetiminin uzman düzeyinde görüşmelere katılmasını bekliyoruz, bu da bizim ilk temasımız olacak. Rusya ve ABD'nin Suriye barış süreci koalisyonunu oluşturduğunu da unutmayalım, koalisyon hala çalışmaya devam ediyor. Bu mekanizmasını canlandırabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle de ABD'nin yeni yönetiminin terör ile gerçek ve ciddi mücadele edeceğini açıkladığına dikkatinizi çekmek istiyorum".

"BANA DEĞİL SURİYELİLERE SORUN"

Gazetecilerin, Suriye'nin barış sürecinde önemli rol oynayan Rusya'nın en yakın gelecekte düzenlenecek Astana görüşmesinde Kürtlerin özerkliğini içeren Konfederasyon projesine destek verip vermeyeceği sorusuna cevap veren Lavrov, "Bu soruyu bana değil, Suriyelilere sormak lazım. BM'nin kararnamelerine dayanarak kendi ülkesinin kaderini sadece Suriyeliler belirleyebilir. Bunun önemli şartı, bu diyaloğa Suriye'nin tüm mezhepleri ve milletlerinin katılmasıdır. Bugüne kadar en önemli sorunlarından biri, BM'nin Suriye barış süreci görüşmelerine sadece siyasi muhalefet gruplarını davet etmesidir, onların çoğu Suriye'de yaşamayan siyasetçiler.

RUSYA VE TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI

Askl Suriye'de sahadaki gelişmeleri etkileyen aktörlerin katılımı eksikti. Rusya ve Türkiye görüşmelere Suriye'de savaşan taraflarını davet ederek önemli büyük bir adım atmış oldu. Astana'daki görüşmenin hedefi, ateşkes rejimini pekiştirmek ve söz konusu savaşan aktörlerin Suriye'deki siyasi sürece dahil ettirmektir. Söz konusu taraflar, sadece Aralık ayında ateşkes anlaşmasını imzalayan aktörler değil, diğerleri de katılabilir. Katılmaya hazır militanların listesi var. İşte buna, olabildiğince çok aktörlerin katılmasını sağlayan sağlam bir süreç diyebilirim"dedi.