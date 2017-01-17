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kampını bombaladı

tarafından Boko Haram örgütüne karşı düzenlenen hava operasyonunda "yanlışlıkla" kampı ve görevlilerin bulunduğu bölgenin bombalandığı, olayda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya ordusundan büyük skandal! 100den fazla ölü var!

adına konuşan General Gen Lucky Irabor gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde bulunan ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampı "yanlışlıkla" bombaladığını söyledi.

Kamerun sınırına yakın Rann bölgesindeki bombardımanda çok sayıda kişinin öldüğünü, bunlar arasında Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar adına çalışan bazı Nijeryalıların da bulunduğunu belirten General Irabor, olay ile ilgili incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen Borno eyaletinden bir yetkili, olayda 100'ün üzerinde nin öldüğünü, yardım çalışanlarının yaralandığını ifade etti.

Söz konusu olay Nijerya ordusu tarafından kabul edilen ilk hatalı bombardıman oldu. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan Nijeryalılar daha önce de ordunun sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını bildirmişti.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 20:53
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mert mert

tam bir yalan ordudan ayip kiniyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:57
tesa tesa

yanlislikla olunur mu ya neden kendilerini vurmamislar yanlislikla. yanlis yok istemisler vurmuslar allah belanizi versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 22:44
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