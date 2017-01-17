Nijerya ordusu adına konuşan General Gen Lucky Irabor gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde bulunan ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampı "yanlışlıkla" bombaladığını söyledi.

Kamerun sınırına yakın Rann bölgesindeki bombardımanda çok sayıda kişinin öldüğünü, bunlar arasında Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar adına çalışan bazı Nijeryalıların da bulunduğunu belirten General Irabor, olay ile ilgili incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen Borno eyaletinden bir yetkili, olayda 100'ün üzerinde mültecinin öldüğünü, yardım çalışanlarının yaralandığını ifade etti.

Söz konusu olay Nijerya ordusu tarafından kabul edilen ilk hatalı bombardıman oldu. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan Nijeryalılar daha önce de ordunun sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını bildirmişti.