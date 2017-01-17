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Başbakanı ABD öldürdü!

Başbakanı ABD öldürdü!
ABD istihbaratının bir Rus diplomata ajanlık önerdiğini ve bu nedenle Rusya eski Başbakanı 'un tedavisi için gereken nadir bulunan bir ilacın gecikmeyle temin edildiği iddia edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD istihbaratının Primakov'un ölümünde katkısı olabilir" dedi. Bu açıklama ABD'de tepkilere neden oldu.
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