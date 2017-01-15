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'da 237 bin hane elektriksiz kaldı

'da fırtına nedeniyle 237 bin hane geceyi elektriksiz geçirdi.

Fransada 237 bin hane elektriksiz kaldı

İçişleri Bakanlığınca, ülkenin özellikle kuzey kısmında hissedilen şiddetli fırtına nedeniyle 237 bin hanenin elektriksiz kaldığını ve 46 kişinin de yaralandığını duyuruldu.

Fırtına nedeniyle acil yardım hattının 4 bin 452 kez arandığı, bin kişinin de evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Yer yer saatteki hızı 146 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı tren seferleri durduruldu.

Kuzeyde yer alan Amiens ve Arras kentleri arasındaki demiryolu ulaşımı fırtına nedeniyle bir ağacın raylar düşmesi sonucu durdu. 200 yolcu, geceyi trende geçirmek zorunda kaldı.

Şiddetli fırtına nedeniyle dün verilen kırmızı alarmın seviyesinin bugün düşürüldüğü ancak fırtınanın devam edebileceği uyarısında bulunuldu.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 15:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

CIA-Fetö nün işidir.

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cevapla 15.01.2017 22:12
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