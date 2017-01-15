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'dan sosyal medya platformlarına baskı

Alman hükümeti sosyal medyada yalan haberlerin üretildiğini gerekçe göstererek sert önlemler almaya başladı. Hükümet sosyal medyadan gelen şikayetlere 24 saat içinde cevap vermemesi ve içeriği silmemesi halinde sosyal medya platformlarına cezai işlem uygulayacak.

Almanyadan sosyal medya platformlarına baskı

'da , ve diğer sosyal medya platformlarına karşı baskı her geçen gün daha da artıyor.

Hükümet, söz konusu sosyal medya platformlarının şikayet seçeneği oluşturmasını ve 24 saat içinde de bu şikayetlere yanıt verilmesini zorunluluk haline getirmeyi amaçlıyor.

Bu uygulamayı hayata geçirmeyen sosyal medya platformlarının da para cezasına çarptırılması planlanıyor.

BAKANDAN FACEBOOK'A GÖZDAĞI​
Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Facebook'un silme uygulamasını iyileştirmesini beklediklerini dile getirerek "Hala az sayıda ceza gerektiren içerikler siliniyorsa, bunun yasal sonuçları olmalıdır" şeklinde konuştu.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 12:28
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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mutlu mutlu

fikir özgürlüğünün engellenmesinden endişeliyiz doğrusu

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 15.01.2017 19:37
FatihSultan23 FatihSultan23

Pis terörist alman merkel Türkiye'de kaçıp sana sığınan pkk lı hain şerefsiz gazetecilere kucak açarsın pislik, size yapılana hemen saldır, iş Türkiye olursa teröristlik damarın ortaya çıkar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 15.01.2017 16:32
Ramba Samba Ramba Samba

Cuvaldizi baskalarina batirirlar ZÜLM den ZEVK alirlar . Kina yakip, zil takip oynarlar Kendilerine igne battimi veya çimdik atildimi ÖZGÜRLÜK Feryatini dinleyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet28
hayır0
cevapla 15.01.2017 14:30
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