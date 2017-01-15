Almanya'da Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına karşı baskı her geçen gün daha da artıyor.
Hükümet, söz konusu sosyal medya platformlarının şikayet seçeneği oluşturmasını ve 24 saat içinde de bu şikayetlere yanıt verilmesini zorunluluk haline getirmeyi amaçlıyor.
Bu uygulamayı hayata geçirmeyen sosyal medya platformlarının da para cezasına çarptırılması planlanıyor.
BAKANDAN FACEBOOK'A GÖZDAĞI
Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Facebook'un silme uygulamasını iyileştirmesini beklediklerini dile getirerek "Hala az sayıda ceza gerektiren içerikler siliniyorsa, bunun yasal sonuçları olmalıdır" şeklinde konuştu.
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fikir özgürlüğünün engellenmesinden endişeliyiz doğrusu
Pis terörist alman merkel Türkiye'de kaçıp sana sığınan pkk lı hain şerefsiz gazetecilere kucak açarsın pislik, size yapılana hemen saldır, iş Türkiye olursa teröristlik damarın ortaya çıkar.
Cuvaldizi baskalarina batirirlar ZÜLM den ZEVK alirlar . Kina yakip, zil takip oynarlar Kendilerine igne battimi veya çimdik atildimi ÖZGÜRLÜK Feryatini dinleyin
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