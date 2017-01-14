Sonik korku

Fransa'nın Marsilya şehrinde duyulan patlama sesi kentte büyük panik yarattı. Patlama sesine, ses duvarını aşan bir askeri uçağın neden olduğu ortaya çıktı. AFP muhabiri François Becker'in polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, alçak uçuş yapan bir askeri uçağın sesduvarını aşmasından ötürü gerçekleşen sonikpatlama nedeniyle birçok kişinin kalp krizigeçirdiği belirtildi. Sosyal medyadan bilgi veren kent sakinleri, şiddetli patlamanın evleri sarstığını bildirdi. Fransa Ordusu'nda yaşanan olaylailgili soruşturma başlatıldı. Kimliği belirlenen ama adı açıklanmayan savaş pilotunun, sorguya alındığına dikkat çekildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.