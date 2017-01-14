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Sonik korku

Sonik korku
Fransa'nın Marsilya şehrinde duyulan patlama sesi kentte büyük panik yarattı. Patlama sesine, ses duvarını aşan bir askeri uçağın neden olduğu ortaya çıktı. AFP muhabiri François Becker'in polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, alçak uçuş yapan bir askeri uçağın ses duvarını aşmasından ötürü gerçekleşen sonik patlama nedeniyle birçok kişinin kalp krizi geçirdiği belirtildi. Sosyal medyadan bilgi veren kent sakinleri, şiddetli patlamanın evleri sarstığını bildirdi. Fransa Ordusu'nda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği belirlenen ama adı açıklanmayan savaş pilotunun, sorguya alındığına dikkat çekildi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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