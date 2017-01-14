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Koltuğa yapıştı!

Koltuğa yapıştı!
Afrika ülkesi Gambiya'da Aralık ayındaki başkanlık seçimini kaybeden Başkan , görevi bırakmayacağını açıkladı. Seçimin galibi Adama Barrow ise, önümüzdeki hafta göreve başlayacağını açıkladı Barrow "Devam edeceğim… 19 Ocak'ta başkan olacağım" dedi ve Jammeh'i müzakereye davet etti. Jammeh ise, "Ülkede kaos var görevimi bırakamam" diye konuştu.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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