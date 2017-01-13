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, 'ya sevk ediyor

Amerikan ordusu, ‘gelmiş geçmiş en maliyetli silah’ olarak bilinen F-35 jet uçaklarını ’daki ’ye ait Iwakuni üssüne naklediyor.

ABD, F-35 savaş uçaklarını Japonyaya sevk ediyor
'nin en pahalı silahı olan ve Lockhead Martin firması tarafından üretilen , Pasifik Okyanusu'ndaki Amerikan varlığının kilit unsuru olarak 'ya gönderiliyor. İlk gönderilecek 16 adet F-35B uçağı, Japonya'nın güneyindeki Hiroşima kenti yakınlarında yer alan Iwakuni Hava Üssü'ne doğru deniz yoluyla yola çıktı.

Tanesi 104 milyon dolara mal olan ve maliyeti nedeniyle Amerika'da çok tartışılan bu son teknoloji ürünü jetler, radar, hayalet uçuş, sensor ve elektronik savaş donanımlarını kullanan, 'beşinci nesil' modern savaş ve bombardıman uçağı olarak tanımlanıyor.

"ÇİN VE KUZEY KORE'YE KARŞI BİR MESAJ"
ABD'nin Pasifik Komuta Ortak İstihbarat Merkezi eski operasyon başkanı Carl Schuster, konuyla ilgili CNN'e yaptığı açıklamada "F-35B'lerin potansiyeli çok yüksek. Bu uçakların Japonya'ya gönderilmesi, son zamanlarda fazlaca tehdit savuran 'ye ve elbette 'e mesaj veriyor" dedi.

Güvenlik Analisti Corey Wallace da bu değerli uçakların "ABD dışına ilk gönderildikleri yerin Avrupa ya da Orta Doğu'ya değil de, Japonya olmasını, Amerikan devletinin önceliklerini belirten simgesel bir durum" olarak yorumladı.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 20:22
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Tayyar Altınkula&#231; Tayyar Altınkulaç

Haldun süpersin ya....

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.01.2017 23:44
HALDUN HALDUN

EMİN OL ÇİN VE KUZEY KORE SİZİN F 35 LERİNİZDEN ÇOK KORKMUŞLARDIR.KAFİR SÜRÜLERİ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 13.01.2017 20:58
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