Washington’ın son hamlesi

ABD yönetimi, bazı Ruslar'ı kara listeye aldı. Kara listeye alınan 5 Rus'un ABD'ye seyahat etmeleri yasaklanırken, ülkedeki mal varlıklarına erişimi de engellendi. İşte kara listedekiRuslar: Putin'in yakın danışmanlarından biri olan Federal SoruşturmaBürosu Başkanı AlexanderBastrykin'in yanı sıra Universal Savings Bankeski Başkanı GennadyPlaksin ve Federal SoruşturmaBürosu eski Başkanı StanislavGordiyevsky. Rusya, bu karara tepki gösterdi.
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