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Washington’ın son hamlesi

Washington’ın son hamlesi
yönetimi, bazı Ruslar'ı ye aldı. Kara listeye alınan 5 Rus'un ABD'ye seyahat etmeleri yasaklanırken, ülkedeki mal varlıklarına erişimi de engellendi. İşte kara listedeki Ruslar: Putin'in yakın danışmanlarından biri olan Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Alexander Bastrykin'in yanı sıra Universal Savings Bank eski Başkanı Gennady Plaksin ve Federal Soruşturma Bürosu eski Başkanı Stanislav Gordiyevsky. , bu karara tepki gösterdi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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